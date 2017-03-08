Калининград, 8 марта, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Накануне Восьмого марта в Калининградской области выпал снег, что является исключительной редкостью в юго-восточной Балтике в это время. Соцсети заполнились романтическими снежными картинками (как, например, вот эта, сделанная умницей и красавицей Аллой Ивановой, возглавляющей Агентство по международным отношениям Калининградской области).

Андрей Выползов ИА REGNUM Цветочные ряды, как бабочки-однодневки

Facebook.com/alla.ivanova.7771 «8 марта Japanese style», — подписала Алла Иванова

В Калининграде на улице Клары Цеткин местные умельцы пошли ещё дальше — слепили из снега-нежданчика бабу, раскрасив в честь праздника в розовый цвет. Ни дать ни взять — памятник Кларе Цеткин, основательнице Международного женского дня в далёком 1910 году.

Андрей Выползов ИА REGNUM Празднично одетая снежная баба на улице Клары Цеткин в Калининграде

Сегодня в Калининграде у автобусных остановок и на парковках рябит от тюльпанов и мимоз. «Молодой человек, смотрите, какие тюльпаны! Куда же вы?» — кричат мне торговки, вороша букетики на фанерной профтаре. Эти цветочные ряды, как бабочки-однодневки, уже завтра исчезнут, уступив место машинам.

Андрей Выползов ИА REGNUM Калининградка с букетом у храма Преподобного Герасима Болдинского. 8 марта 2017 года

На Центральном рынке Калининграда можно встретить и нечто особенное. Полюбуйтесь — подснежники (в начале я поддался на призывы смуглого продавца «купить ландыш», решив, что это «светлого марта привет». Но девушка, прочитавшая сей репортаж, поправила). Сто рублей за букетик.

Андрей Выползов ИА REGNUM Подснежники в Калининграде — сто рублей за букетик

Всего к Восьмому марта в Калининградской области выращено более 7 млн тюльпанов, а также десятки тысяч нарциссов, крокусов, гиацинтов и примул. Как отмечают в региональном Минсельхозе, объём производства тюльпанов за последние пять лет вырос втрое. Не так давно калининградские цветоводы вышли на голландскую биржу, реализуя через неё выращенные в эксклаве луковичные не только в другие российские регионы, но и за границу.

Андрей Выползов ИА REGNUM «Молодой человек, смотрите, какие тюльпаны! Куда же вы?»

Впрочем, несмотря на приятные цифры отчётности, цены на мини-рынках за последние годы так и не изменились. За хорошую мимозовую веточку выложишь рублей триста, за букетик из пяти тюльпанов — 250 рублей.

Вот так и живём-цветём.