Шамбери, Франция, 8 марта, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Во Франции в результате схода лавины погиб подданный Нидерландов. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает Reuters.

dahu1 — Camptocamp.org Лавина

Сообщается, что голландский сноубордист погиб при сходе лавины во французском департаменте Савойя в районе населенного пункта Вальфрежюс.

Трое сноубордистов начали спуск по склону, по которому часто сходят лавины. В итоге лавина и сошла.

На данный момент точно известно, что один сноубордист погиб. Судьба ещё двух остается неизвестной.

В поиске людей задействованы местные поисково-спасательные службы. Используется вертолет.

Зима в этом году была довольно снежной, и лавины в Альпах сходят часто.