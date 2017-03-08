Вашингтон, 8 марта, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Аналитики Государственного департамента США в своем ежегодном докладе, посвященном ситуации с соблюдением прав человека, назвали Туркмению страной с «авторитарным правительством под контролем президента Гурбангулы Бердымухамедова и его ближайшего окружения», сообщило ИА «CA-news».

En.wikipedia.org Эмблема Государственного департамента США

Авторы документа отметили, что в этой среднеазиатской стране продолжаются «произвольные аресты граждан, пытки, игнорирование свободы вероисповедания, свободы слова и печати, свободы собраний и передвижения», а также заострили внимание на «неспособности граждан Туркмении выбирать правительство путем свободных и честных выборов» и «безнаказанности чиновников».

«Другие продолжающиеся проблемы в области прав человека включают отказ в надлежащей правовой процедуре и справедливом судебном разбирательстве и произвольном вмешательстве в личную жизнь и переписку. Ограничения доступа к интернету остается серьезной проблемой. Была также дискриминация и насилие в отношении женщин; торговля людьми, в том числе использование правительством страны принудительного труда во время ежегодного сбора хлопка; ограничения на свободное объединение работников; и принудительное уничтожение домашних животных Ашхабада», — подчеркивается в документе.

Нелестно отозвались эксперты Госдепа США и о выборном процессе в Таджикистане. Также резкой критике таджикские власти подверглись за «жестокое обращение с задержанными и заключенными, угрозы в сторону гражданских и политических активистов, ограничение деятельности СМИ и доступа к социальным сетям, нарушение неприкосновенности жилища граждан».

Не понравились им и поправки в Конституцию Таджикистана, предоставляющие президенту Эмомали Рахмону фактическое право без ограничений оставаться на высшей государственной должности этой среднеазиатской страны, а также то, что за критику «лидера нации» в СМИ можно получить до 5 лет тюремного заключения.

«Власть полностью сосредоточена в руках президента и его приближенных, и для укрепления своего могущества власти борются с инакомыслием. Госдеп США напоминает также о тюремных сроках членов запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения, а также их адвоката Бузургмехра Ёрова. Однако на подобную критику власти страны отвечают, что члены партии осуждены за терроризм, и они не являются политическими заключенными», — констатируют авторы доклада.

За «систематическое нарушение прав человека» подвергся критике со стороны американских чиновников и Казахстан, в котором, как утверждают в Госдепартаменте США, «вся власть сосредоточена в руках президента Нурсултана Назарбаева».

«Глава государства контролирует законодательную и судебную власть, а также региональные и местные органы власти. Изменения или дополнения к Конституции требуют согласия президента. Президентские выборы 26 апреля 2015 года, в которых победил Назарбаев, прошли с нарушениями и были безальтернативными. Существует безнаказанность для тех, кто у власти, а также для лиц, связанных с государственными или сотрудниками правоохранительных органов», — поясняется в документе.

Также авторы доклада считают, что «казахское правительство ограничивает свободу выражения и оказывает влияние на СМИ с помощью законов, правил лицензирования, интернет-ограничений, а также судебных исков против журналистов».

В Узбекистане аналитики Государственного департамента США отметили «положительные изменения с приходом нового президента Шавката Мирзиёева», добавив при этом, что эта среднеазиатская страна по-прежнему «является авторитарным государством, в котором исполнительная власть доминирует в политической жизни и осуществляет почти полный контроль над другими ветвями власти».

«Наиболее значительные проблемы в области прав человека включали пытки и жестокое обращение с задержанными со стороны сил безопасности, отказ в надлежащей правовой процедуре и справедливом судебном разбирательстве, а также неспособность граждан выбирать свое правительство в свободных, справедливых и периодических выборах, широко распространенные ограничения на свободу вероисповедания, ограничения на свободу слова, печати, собраний и ассоциаций; ограничения в отношении гражданского общества, ограничения на свободу передвижения, насилие против женщин; неспособность граждан на получение адекватных соцуслуг, торговля людьми, в том числе принудительный труд со стороны правительства», — говорится в отчете.

Недовольство американского правительства властями Киргизии все так же связано с «притеснением местных неправительственных организаций, активистов и журналистов, нападениями, угрозами, а также систематическими вымогательствами в отношении представителей сексуальных и этнических меньшинств со стороны сотрудников милиции».

«Другие проблемы включают в себя неудовлетворительные условия содержания в тюрьмах, обвинения в применении сотрудниками правоохранительных органов произвольных арестов и пыток, ограничения на свободу вероисповедания, повсеместную коррупцию, дискриминацию и насилие в отношении женщин, лиц с ограниченными возможностями, жестокое обращение с детьми, торговлю людьми, включая принудительный труд и детский труд», — резюмировали авторы доклада.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация с соблюдением прав человека в странах Среднеазиатского региона регулярно подвергается критике со стороны правительств США и Евросоюза, а также международных правозащитных организаций. Основные нарекания касаются таких проблем, как: ограничение свободы мнений, ужесточение контроля над доступом к информации, запугивание независимых журналистов и притеснение НКО, преследование членов оппозиционных организаций и политобъединений, а также применение пыток и жестокое обращение с задержанными.