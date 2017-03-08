Даръа, Сирия, 8 марта, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска освободили несколько районов города Дераа, расположенного на юго-западе страны. Об этом сегодня, 8 марта, пишет электронная газета «Взгляд» со ссылкой на осведомленный источник на месте событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что сирийская армия перешла в наступление против боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и смогла взять под контроль несколько районов в самом городе Дераа. Боевики «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отступили на окраины города и соседние поселения.

Напомним, в феврале этого года боевики «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались несколько раз атаковать позиции сирийских войск в районе Дераа, с целью вытеснить правительственные силы из города.

Воспользовавшись тем, что правительственные силы скованны боями с «ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали деревни, захваченные «ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) между Дераа, Голанскими высотами и иорданской границей.

Сейчас у сирийских правительственных сил появилось больше пространства для маневра. После тотальной победы в Алеппо и второго освобождения Пальмиры, сирийская армия смогла сосредоточиться на южном фронте войны с терроризмом.