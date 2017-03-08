Ташкент, 8 марта, 2017, 11:39 — ИА Регнум. 80-летие первой женщины-космонавта, летчика-космонавта СССР, героя Советского Союза Валентины Терешковой отметили в Ташкенте, мероприятие прошло в российском центре науки и культуры (РЦНК), передает корреспондент ИА REGNUM.

A.Savin Валентина Терешкова

«Юбилей такой выдающейся личности, как Валентина Терешкова, для Россотрудничества дважды торжественная дата. Легендарная женщина, вписавшая яркую страницу в историю космонавтики, Валентина Владимировна 10 лет возглавляла Росзарубежцентр, внеся огромный вклад в развитие народной дипломатии», сказал в ходе официальной части мероприятия глава представительства Россотрудничества в Ташкенте Виктор Шулика.

В рамках события, в РЦНК была организована фотовыставка «80 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой — первой женщины-космонавта», был представлен буклет «Позывные — «Чайка», выпущенный Российским центром науки и культуры в Ташкенте и посвященный биографии юбиляра и ее пребыванию в Узбекистане.

Присутствующим также показали документальный фильм «Звезда космического счастья», рассказывающий о шагах Терешковой к своей мечте — покорению космоса. О биографии Валентины Терешковой, о космосе, о развитии космической промышленности, подготовке технических кадров с докладами выступили методист-историк высшей категории Василий Костецкий, директор Международного аэрокосмического фонда им. Ш. Вахидова, директор Международной аэрокосмической школы Фируз Вахидов, исполнительный директор Международной аэрокосмической школы, зав. лабораторией Института ядерной физики АН РУз Эльмира Ибрагимова и другие важные гости.

Мероприятие прошло в рамках Международной акции «Россия — любовь без границ». Кроме официальных лиц, в нем приняли участие российские соотечественники, студенты ташкентских вузов и колледжей, журналисты.