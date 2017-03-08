Тобольск, Тюменская область, 8 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В Тобольске произошла авария на магистрали теплоснабжения между Тобольской ТЭЦ и городом. Об этом сегодня, 8 марта, сообщают местные СМИ.

Pixabay.com Нет отопления

Сообщается, что крупная авария произошла на магистрали теплоснабжения и горячей воды, находящейся между Тобольской ТЭЦ и городом. Из микрорайонов так называемой нагорной части города поступают сообщения о том, что батареи отопления в многоквартирных домах холодные, а из кранов горячей воды идет вода холодная.

Власти города пока не делали никаких официальных заявлений, не подтверждают и не опровергают информацию о крупной коммунальной аварии.

СМИ со ссылкой на одного из городских коммунальщиков сообщают, что крупный порыв в теплосистеме на участке между Тобольской ТЭЦ и городом произошел еще накануне. В результате этой аварии были существенно снижены параметры теплоносителя.

На данный момент авария экстренно устраняется. Когда будет восстановлено нормальное теплоснабжение не сообщается.

По предварительным данным местных СМИ, без нормального теплоснабжения остались порядка 75 тысяч человек. Сейчас в Тобольске температура воздуха колеблется от — 6 °C утром до — 2° днем. Ночью синоптики обещают похолодание до — 12°.