Курган, 8 марта, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поздравил женщин Зауралья с 8 марта видеооткрыткой. Видео размещено на официальном сайте Зауралья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM С 8 марта

Поздравление было выложено на видеохостинге Youtube ещё 6 марта. Стихов глава региона не прочёл, до песен в честь прекрасных дам тоже не снизошёл. Зато отметил прописные истины о том, что с женщиной связано «всё самое нежное, доброе и прекрасное», а мужская половина восхищается терпением и оптимизмом женской половины, умением женщин «преодолевать трудности и находить верные пути, казалось бы, в безвыходных ситуациях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 марта, в России проходит сетевая акция #ВамЛюбимые. Она стартовала на Красной площади в Москве, где на кремлёвской стене появилась видеооткрытка в форме букета в цветах триколора. А президент России Владимир Путинпоздравил женскую часть страны стихами русского поэта Константина Бальмонта.