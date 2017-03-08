Москва, 8 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017−2022 годы». Соответствующий документ опубликован сегодня в Международный женский день 8 марта на официальном сайте правительства России.

Советский плакат

В этом документе сказано, что российские власти должны создать все условия для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни российского общества. Эта установка названа приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации.

В пояснительной справке к документу сказано, что стратегия будет реализована в два этапа. В период с 2017 по 2018 год будет разрабатываться механизм реализации стратегии, а также информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин.

Второй этап, который запланирован на 2019−2022 годы, будет заключаться в реализации мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Финансирование стратегии предусмотрено в рамках действующих государственных программ.

Проект стратегии действий в интересах женщин был внесен на рассмотрение правительства министерством труда. Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что в стратегию заложены меры, направленные на то, чтобы женщина могла комфортно выстраивать карьеру, сочетая материнство и трудовые обязанности.