Берлин, 8 марта, 2017, 09:39 — ИА Регнум. По данным индустриального профсоюза IG Metall, около 3000 сотрудников немецкого промышленного концерна ThyssenKrupp приостановили свою работу в связи с забастовкой, сообщает Augsburger Allgemeine.

Rachel librarian Забастовка

Причиной послужил непрекращающийся тарифный спор касательно заработных плат 72 000 рабочих.

Начиная с понедельника, 6 марта, стычка не прекращается, прошло два раунда переговоров. Профсоюз требует повышения оклада работникам на 4,5%, так как отрасль металлургии относительно стабильна в настоящее время. Работодатели же объясняют нежелание увеличения выплат сотрудникам из-за возможной инфляции, которая может негативно сказаться на производстве.

Третий раунд переговоров планируется на 16 марта.