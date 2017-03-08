Около 3000 рабочих ThyssenKrupp вышли на забастовку
Берлин, 8 марта, 2017, 09:39 — ИА Регнум. По данным индустриального профсоюза IG Metall, около 3000 сотрудников немецкого промышленного концерна ThyssenKrupp приостановили свою работу в связи с забастовкой, сообщает Augsburger Allgemeine.
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Забастовка
Причиной послужил непрекращающийся тарифный спор касательно заработных плат 72 000 рабочих.
Начиная с понедельника, 6 марта, стычка не прекращается, прошло два раунда переговоров. Профсоюз требует повышения оклада работникам на 4,5%, так как отрасль металлургии относительно стабильна в настоящее время. Работодатели же объясняют нежелание увеличения выплат сотрудникам из-за возможной инфляции, которая может негативно сказаться на производстве.
Третий раунд переговоров планируется на 16 марта.