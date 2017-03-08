Вена, 8 марта, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В преддверии встречи глав государств ЕС, которая пройдет 9−10 марта в Брюсселе, канцлер Австрии Кристиан Керн отметил в своем интервью для Die Welt:

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«Мы должны урезать финансирование для стран средней и восточной Европы, если они так и продолжат противиться принимать у себя беженцев. Мы ожидаем солидарности от этих стран».

Речь идет о странах Вишеградской группы: Польше, Чехии, Словакии и Венгрии. Канцлер отмечает, что несправедливо со стороны этих государств вести политику избирательной солидарности, ведь «когда речь идет об экономике, безопасности, все действуют сообща».

В вопросе по делам беженцев он призывает также к тесному сотрудничеству и взаимопомощи, сообщает der Standard.