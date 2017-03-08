Кабул, 8 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел недалеко от посольства США в Кабуле (Афганистан). Об этом сегодня, 8 марта, сообщает агентство Reuters.

U.S. Army Афганистан. Бой

Сообщается, что инцидент произошел рядом со зданием военного госпиталя в районе Вазир Мохаммад Акбар Хан, недалеко от посольства США.

Взрыв прогремел непосредственно у ворот медицинского учреждения, после чего в здание ворвался отряд боевиков. После этого в госпитале началась перестрелка. Точное число пострадавших пока неизвестно. Кто именно напал на госпиталь и сколько их — не сообщается.

Напомним, 1 марта боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили в Кабуле двойной террористический акт. Сперва была атакована штаб-квартира афганской разведки на восточной окраине Кабула. В охраняемый комплекс проникли два человека. Один из них привёл в действие взрывное устройство, второй был застрелен охранником.

Сразу после этого нападению подверглось здание окружного полицейского управления в западной части Кабула. Сперва там также прогремел взрыв, а затем началась перестрелка между боевиками и охранниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает контролировать значительную часть сельских районов Афганистана. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не оставляют попыток захватить крупные города страны, такие как Кундуз, которые пока ещё контролируются центральными властями.

При этом центральное правительство в Кабуле демонстрирует тотальную неспособность справиться с экстремистами. У властей «под ружьем» находятся порядка 300 тысяч солдат и офицеров, но вести боевые действия способны в лучшем случае 20 тысяч бойцов.