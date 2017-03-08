Франкфурт-на-Майне, Германия, 8 марта, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Европейский суд принял решение не выдавать автоматически гуманитарные визы для тех, кто намерен приехать в одну из стран ЕС с целью просить убежище, сообщает Augsburger Allgemeine.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

«В то же время страны имеют право давать визы такого типа, если это не противоречит национальному законодательству», — объясняется в вынесенном вердикте.

Данное решение было вынесено после того, как Европейский суд юстиций отклонил жалобу сирийского гражданина по отказу ему в оформлении бельгийской визы, а значит, и легального въезда в страну. По оценкам юристов, в случае одобрения решения в пользу сирийца возник бы прецедент, согласно которому появился бы неконтролируемый поток легально прибывших беженцев.

Данное заявление подверглось критике со стороны немецкой правозащитной организации Pro Asyl.

«Это — печальный день для всех правозащитников беженцев», — прокомментировал сотрудник организации Карл Копп в своем выступлении во Франкфурте-на-Майне.

Бельгийский государственный секретарь по вопросам убежища и миграции, Тео Франкен, напротив, написал заметку «Дело выиграно» в своем Твиттере.