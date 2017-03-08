Вентспилс, Латвия, 8 марта, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии инициировал проверку в отношении мэра города Вентспилс Айвара Лембергса, который позволил себе поприветствовать зрителей театрального дома Jūras vārti на русском языке. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает интернет-портал mixnews.lv.

Pixabay.com Карта-флаг Латвии

Сообщается, что вечером 28 февраля этого года, в театральном доме Jūras vārti в Вентсписле, где должно было состояться подписание договора с Рижским русским театром имени Михаила Чехова о сотрудничестве, мэр Лембергс несколько минут говорил перед собравшимися в зале на русском языке. Перевода речи Лембергса не последовало. В начале своей речи Лембергс коротко приветствовал собравшихся на латышском языке.

Теперь ЦГЯ проводит проверку по данному факту.

Сам Лембергс заявил, что решил говорить на русском языке по той причине, что большинство находившихся в зале были русскоязычными. Руководитель муниципального предприятия Kurzemes filharmonija, организовавшего мероприятия, Сигита Мигола подчеркнул, что титры с переводом к постановке «Гранатовый браслет» во время спектакля, последовавшего за выступление мэра, транслировались. Что касается речи Лемберса, то она была спонтанной.

Заместитель директора ЦГЯ Ингрид Берзиня во время общения с журналистами сказала, что карательная организация, которую она представляет, даст разъяснения всем вовлеченным сторонам по результатам проверки.

При этом Берзиня решила высказать свое мнение на этот счет. По словам представителя ЦГЯ, если мероприятие организуется государством или местным самоуправлением, то рабочий язык должен быть латышкий. «Если выступает депутат, то депутатам латвийской республики всегда надо говорить на государственном языке», — сказала она.

Напомним, в середине февраля ЦГЯ начал похожее административное делопроизводство против мэра Риги Нила Ушакова. Ему инкриминируется то, что в празднование Дня теней он пообщался со школьниками на русском языке.

Латвийский Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от €35 до €70 за отсутствие перевода на государственный язык на проводимых на территории Латвии мероприятиях, если этот перевод предусмотрено нормативными актами.

В Латвии только один государственный язык — латышский. При этом 40% населения считают русский своим родным языком, а 27% населения — этнические русские. С 1991 года латвийские власти ведут целенаправленную политику по выдавливанию русских и русского языка из общественной жизни республики.

Нарушение прав человека в Латвии носит массовый и системный характер, но международное сообщество закрывает на это глаза. Именно в Латвии существуют так называемые «неграждане» — пораженные в правах люди 2/3 из которых являются этническими русскими.