Киев, 8 марта, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Отделения крупнейшего российского коммерческого банка — Сбербанка на Украине оказались под угрозой закрытия. Соответствующее заявление сделала накануне, 7 марта, пресс-служба Национального Банка Украины (НБУ).

Max Здание Национального банка Украины

Накануне, пресс-служба Сбербанка сообщила, что кредитная организация начала обслуживание клиентов по паспортам Донецкой и Луганской народных республик. В Сбербанке пояснили, что не смогли сделать это сразу с 18 февраля, так как потребовалось время на организацию процедуры приема по таким паспортам.

Напомним, 18 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому, все документы, выданные властями народных республик Донбасса, являются действительными на территории России. Речь идет не только о паспортах республик Донбасса, но также автономерах, документах об образовании и так далее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что данная мера введена исключительно из гуманитарных соображений. Действовать она будет до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, отметил глава МИД России.

Сразу же после появления сообщения о том, что Сбербанк стал обслуживать клиентов по паспортам ДНР и ЛНР, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков истерически потребовал ввести санкции против отделений Сбербанка на Украине (принадлежат организации Sberbank Europe AG — дочерней структуре Сбербанка).

Аваков срочно потребовал от Национального Банка Украины закрыть все отделения Сбербанка на украинской территории и больше не иметь с этим российским банком никаких дел.

В НБУ однако не стали делать поспешных шагов. Пресс-служба НБУ выпустила сообщение, в котором сказано, что решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Что касается информации о приеме Сбербанком клиентов с паспортами ДНР и ЛНР, то эту информацию НБУ проверяет.

Ситуация в банковском секторе Украины крайне плачевная. Крупнейший украинский коммерческий банк «ПриватБанк», который ранее принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому, в конце 2016 года был национализирован. Просроченная задолженность «Приватбанка» перед НБУ по стабилизационным кредитам составила 14 млрд гривен, общая задолженность — 19 млрд гривен. Общий размер «дыры» равнялся 148 млрд гривнам, покрытие этих средств государством было компенсировано выпуском облигаций со сроком погашения 15 лет и максимальной ставкой 10,5%. Фактически, «ПриватБанк» обанкротился.