Вашингтон, 8 марта, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что США продолжат поддерживать его страну и не будут идти по пути уступок Российской Федерации. Такое заявление Климкин сделал журналистам накануне, 7 марта, по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Заграница нам поможет!

Говоря о переговорах с Тиллерсоном, Климкин заявил: «Это было очень сильное послание о поддержке Украины и какие-либо уступки (России, — прим. ИА REGNUM ) невозможны».

По словам Климкина, ранее поддержку Украине высказал и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским президентом Петром Порошенко.

Климкин не стал детализировать, в чем именно будет заключаться поддержка Украине со стороны США. При этом он пояснил, что антироссийские санкции со стороны США будут действовать до тех пор, пока полностью не будут выполнены Минские соглашения, и Донбасс с Крымом будут аннексированы Украиной.

Примечательно, что Климкин не уточнил, кто должен прекратить агрессию, и кто обязан выполнить Минские соглашения, стороной которых Россия, как известно, не является.

Также украинский министр иностранных дел рассказал, что госсекретарь Тиллерсон пообещал ему содействие в подготовке встречи президента США Дональда Трампа и Петра Порошенко.