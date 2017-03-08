Пекин, 8 марта, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китайской народной республики Ван И заявил, что российско-китайские отношения не подвержены влиянию внешних факторов. Об этом глава МИД КНР заявил сегодня, 8 марта, на пресс-конференции в рамках ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Советский плакат

Ван И заявил, что официальный Пекин «полностью уверен» в отношениях с Россией. «У нас очень хорошие китайско-российские отношения. Между нами сложились отношения всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия», — подчеркнул министр. При этом он отметил, что российско-китайские отношения вышли на такой уровень не потому, что обеим странам так удобнее или выгоднее, а потому, что были приняты соответствующие стратегические решения.

По мнению Ван И, отношения между Россией и Китае сейчас лучше, чем когда бы то ни было в истории. «Китайско-российские отношения не подвержены влиянию внешних факторов», подчеркнул китайский дипломат.

Развивая мысль о высоком уровне российско-китайских отношений, Ван И заметил, что взаимоотношения между Москвой и Пекином не должны развиваться по принципу «качелей», как это часто бывает, особенно в случае Китая и США.

«Что касается трехсторонних отношений между США, Китаем и Россией на новом этапе, то они не должны быть доска-качелями, на которых один поднимается, а второй опускается. Мы должны преследовать взаимовыгодный результат, а не «нулевой результат», — пояснил министр иностранных дел Китая.

Ван И считает, что и Россия, и Китай, и США, могут нести благоприятно взаимодействовать на мировой арене и нести полноту ответственности за поддержание международного мира и развития.

Напомним, российско-китайские отношения находятся на достаточно высоком уровне, однако, их нельзя назвать союзническими. Китаю нужны российские ресурсы, прежде всего энергетические, по приемлемым ценам, а также российские международные позиции, прежде всего место постоянного члена Совета Безопасности ООН. России также нужны китайские международные рычаги, прежде всего в ООН, а также хоть какой-то доступ к рынку внешних заимствований, после того, как Запад ввел против РФ санкции.