Киев, 8 марта, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Минские соглашения нужны Украине для того, чтобы наращивать армию, заявил советник президента Украины Юрий Бирюков в интервью Online.ua.

Mil.gov.ua Украинские солдаты

«Минск дал нам возможность создать 19 новых бригад и укомплектовать их техникой на 100%», — подчеркнул советник президента Украины. Он отметил, что и «Минск», и «Минск-2» нужны Украине для «продления возможности наращивать армию».

Также советник добавил, что Украина может захватить Донбасс через полтора-два года.

На вопрос, почему Украина не объявит официально войну России, Бирюков ответил: «Мы хотим войны с Российской Федерацией? С ядерной державой, у которой армия в 4,5 раза больше, чем наша?»

Также политик отметил, что разрешить конфликт можно только политико-дипломатическим путем, потому что «военного механизма освобождения у нас (Украины) нет».

Напомним, что «антитеррористическую операцию» против собственного населения Украина начала в 2014 году. В ответ республики провели референдум о самоопределении, на котором большинство жителей Донбасса высказались за отделение от Украины.

Позже были заключены минские соглашения, предусматривающие дипломатическое решение военного конфликта за счет прекращения огня, отвода боевой техники от линии фронта и начала диалога между Украиной и Донбассом.