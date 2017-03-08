Берлин, 8 марта, 2017, 07:11 — ИА Регнум. В ФРГ западные жители хотят возобновить дело против самой мощной в Бельгии АЭС Tihange (Тианж), а именно против эксплуатации одно из трех реакторов станции Tihange-2, сообщает t-online.

Traumrune АЭС Тианж

«Это будет уже второй иск против соседней страны», — заявила во вторник, 7 марта, представитель СДПГ Малу Дрейер, премьер-министр федеральной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц, непосредственно граничащая с бельгийским округом Тианж. Сама АЭС находится в 75 км от границы с Германией.

Согласно отчетам Федерального управления по атомному контролю Бельгии, еще в начале 2014 году на Tihange насчитывалось более 3000, а на Doel — около 13 000 трещин. Это означает, что произошло более сильное воздействие радиации, чем ожидалось. В мерах предосторожности оба реактора были отключены.

Помимо обеспокоенных жителей земли Рейнланд-Пфальц, представители Нордрйен-Вестфален также подали жалобу на АЭС в органы ЕС в начале марта, с просьбой запретить дальнейшую эксплуатацию реактора.

Министр окружающей среды Германии, Барбара Хендрикс, требует провести, по крайней мере, тщательную проверку реакторов Doel-3 и Tihange-2, которым насчитывается уже более 30 лет.