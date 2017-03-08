Киев, 8 марта, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Если бы Крым не вошел в состав России, его бы заняли американцы, заявил первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, передает ИА «Новостной фронт».

NATO Training Mission-Afghanistan Американские солдаты

Бывший премьер-министр также добавил, что в 2014 году присоединение Крыма к России могло означать, что Украина продала полуостров Российской Федерации.

«Маловероятная версия, но она есть», — заметил Фокин.

Также бывший глава правительства добавил, что весной 2014 года на Украине «царила паника и растерянность».

Напомним, что 16 марта 2014 года состоялся референдум о присоединении Крыма к России, на котором большинство населения проголосовало за вступление полуострова в Российскую Федерацию.

В свою очередь, украинская сторона отрицает результаты референдума и считает полуостров «оккупированным Россией». Аналогичного мнения Украина придерживается и относительно ДНР и ЛНР.