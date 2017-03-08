Берлин, 8 марта, 2017, 07:02 — ИА Регнум. Еженедельно немецкий журнал проводит опросы и, так называемое, голосование в режиме онлайн. Суть в том, что участвующие должны проголосовать за ту или иную немецкую партию, если бы выборы были проведены на следующий день.

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По результатам последнего голосования, блок ХДС и ХСС по-прежнему впереди с 33,6%, их отделяют 2,4% от партии СДПГ, за которую проголосовали бы 31,2% участвующих в опросе. Стабильно держится партия Альтернатива для Германии с 9,4% и Свободная демократическая партия с 7,0%, у Левых — 7,6%. Поддержка Партии зеленых идет на спад, 6,7%, сообщает Spiegel.

По сравнению с результатами в начале года видна определенная динамика. Например, Альтернатива для Германии в начале года имела около 13%, сейчас идет на спад. А партия СДПГ, наоборот, с января прибавила примерно 11%, что является успехом для социал-демократов.

Что касается самих голосующих, есть заметные различия в возрастных категориях:

-За блок ХДС/ХСС больше всего голосуют люди от 40−49 лет, но меньше всего от 18−29, то есть партия не пользуется популярностью среди молодежи.

-За социал-демократов как раз таки голосуют от 18−29 лет, но меньше всего поддержки они получают от людей возрастной категории 50−64.

Поддержка остальных партий распределяется относительно равномерно среди разновозрастных категорий.

Также стоит отметить, что популярность партий блока ХДС/ХСС и Альтернатива для Германии остается в районах с относительно низким процентом населения, в то время как СДПГ и Зеленые находят поддержку в крупных городах.