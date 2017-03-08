Калуга, 5 октября, 2016, 17:16 — ИА Регнум.



Фото Валерия Продувнова. nedelya40.ru Уличный автомата «Боярка-24» в Калуге

Председатель Комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений Калуги Дмитрий Иванов сегодня, 5 октября, прокомментировал журналистам уличную продажу косметического лосьона боярышника через торговый автомат «Боярка-24», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению чиновника, косметический раствор боярышника и настойка боярышника, — это разные вещи.

«Есть настойка боярышника, которая идет как лекарственное средство и реализуется только через аптечную сеть. В данном случае — это некое косметическое средство, как заявлено на этикетке, которое может реализовываться в любой торговой сети», — заявил Дмитрий Иванов.

Наличие в свободной продаже таких «косметических средств» — это проблема не только Калуги, но и других российских городов. Понятно, настойку боярышника, которую продают в аптеках, и ту, что предлагает торговля, как косметическое средство, приобретают и употребляют внутрь одни и те же люди, считает чиновник калужской городской управы.

Ранее, по информации калужских СМИ, на углу улиц Моторной и Грабцевское шоссе областного центра появился автомат, где за 20 рублей любой желающий мог круглосуточно приобрести лосьон, который содержит 75% спирта и экстракт боярышника.

Стоит отметить, что данный лосьон мгновенно получил признание в определенной среде любителей дешевого спиртного, но вызвал возмущении большинства калужан. Под давлением СМИ, уличный автомата «Боярка-24» демонтировали, а полиция начала проверку, но, как выяснилось, закон нарушен не был.

Напомним, косметический спиртосодержащий лосьон «Боярышник» предназначен только для наружного применения. Производит его ижевское ООО «Натали Косметикс».