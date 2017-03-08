Москва, 8 марта, 2017, 06:24 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 7 марта провели восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

В городе Алеппо — в районах Ханану-Шималия, Банезид и Кади-Аскар, в школе Аль-Малик и Центре тренинга и воспитания — мирным жителям было передано 0,94 тонны хлеба и 4,8 тонны питьевой бутилированной воды.

В детский сад Мохаммед Набиль Дервиш в населённом пункте Кирсана провинции Латакия доставлено 100 продовольственных наборов, канцелярские принадлежности и детские игрушки.

Ещё 400 продовольственных наборов было передано жителям населённого пункта Джаба провинции Эль-Кунейтра.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 2820 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 8,26 тонны.

Кроме этого, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,4 тонн продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.