Южно-Сахалинск, 8 марта, 2017, 06:23 — ИА Регнум. Льдину, на которой находятся порядка 200 рыбаков, оторвало от берега на Сахалине, передаёт местное издание Sakhalin.info.

United States National Aeronautics and Space Administratio Дрейфующие льдины

Сообщается, что расстояние между льдиной и берегом превышает 50 метров. Людей доставляют на берег при помощи резиновых лодок.

При это, по информации источника агентства, перевозчики требуют за спасение по 100 рублей с человека.

В пресс-службе управления МЧС России по Сахалинской области сообщили, что льдину оторвало ещё несколько дней назад, но расстояние от берега составляло около 5 метров. На льдину, вопреки соображениям безопасности, перебирались любители подлёдного лова.

Между тем утром 8 марта подул ветер и льдину начало относить от берега, после чего находившие на ней люди забеспокоились.

Сообщается, что сотрудники МЧС выехали на место происшествия для оценки обстановки.