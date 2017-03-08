Нью-Йорк, США, 8 марта, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН осудил ракетные испытания Северной Кореи, назвав их «грубым нарушением» резолюций международной организации, передает Associated Press.

English.yonhapnews.co.kr Запуск БР Пуккыксон-2 (Полярная Звезда 2)

Заседания СБ ООН, созванного по инициативе Южной Кореи и США после очередных ракетных испытаний на Корейском полуострове, проходило в закрытом режиме.

В заявлении СБ ООН для прессы выражается серьезная обеспокоенность по поводу «все более дестабилизирующего поведения Северной Кореи» и игнорирования ей резолюций ООН.

Напомним, 6 марта Северная Корея произвела четыре запуска баллистических ракет. При этом три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, каждые ракетные испытания Южной Кореи становятся причиной обструкции со стороны мирового сообщества и экстренного созыва Совбеза ООН.

Совет Безопасности, как правило, «решительно осуждает» ракетные испытания, ядерную программу, а также отсутствие реакции со стороны Северной Кореи на «решительное осуждение» международного сообщества.

Однако стоит отметить, что на этот раз на ракетные испытания Северной Кореи последовал достаточно четкий ответ со стороны Южной Кореи и США — на следующий день после запуска баллистической ракеты на Корейском полуострове началось развертывание системы противоракетной обороны THAAD.