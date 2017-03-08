Москва, 8 марта, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает «безрассудными» действия правительства США, по требованию которого в американских смартфонах сохраняются уязвимости, о чём стало известно из публикации секретных документов ЦРУ на портале WikiLeaks.

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«Отчеты ЦРУ показывают, что правительство США развивает уязвимости в американских продуктах, а затем намеренно держит дыры открытыми. Безрассудно настолько, что не выразить словами», — написал Сноуден в своём микроблоге в Twitter.

«Почему это опасно? Потому что до тех пор, пока они не закрыты, любой хакер может использовать оставленные ЦРУ лазейки в безопасности, чтобы взломать любой iPhone в мире», — отметил он.

Сноуден также подчеркнул, что опубликованные WikiLeaks материалы являются «первым публичным доказательством того, что правительство США тайно платит за то, чтобы американское программное обеспечение оставалось небезопасным».

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта портал WikiLeaks опубликовал около 9 тысяч секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети американского Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии.

Из документов следует, что спецслужбы имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищённых мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram. В ближайшее время WikiLeaks обещает опубликовать новые документы на эту тему.

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