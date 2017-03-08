Биробиджан, 8 марта, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Губернатор ЕАО Александр Левинталь взял в руки гитару и в творческом видеоролике поздравил женщин области с Международным женским днем, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Гитара

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Глава региона назвал женщин самыми прекрасными созданиями, подчеркнул, что они способны штурмовать горные вершины и опускаться на морское дно, сочинять прекрасные симфонии и ставить мировые рекорды.

«Вы строите дома, совершаете научные открытия, сокрушаете все преграды. Вы для нас — неиссякаемый источник вдохновения!», — обратился к женщинам ЕАО Александр Левинталь в записанном специально к празднику видеоролике.

Затем губернатор взял в руки гитару, задумчиво посмотрел на нее, но петь не стал. Зато сказал еще очень много теплых слов жительницам ЕАО. Например, о том, что всеми своими достижениями и победами сильный пол обязан, конечно, своим женщинам.

«Вы делаете нашу жизнь счастливой. Спасибо вам за все!», — добавил губернатор ЕАО