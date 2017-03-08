Рино, США, 8 марта, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Суд в Рино признал жителя штата Невада, гражданина Индии Балвандера Сингха виновным в поддержке террористической организации за рубежом, передает Associated Press.

Pixabay.com В тюрьме

Гражданин Индии, получивший убежище в США, получил 15 лет тюремного заключения после того, как полностью признал свою вину в суде.

Известно, что в ходе суда Сингх и его адвокаты просили о снисхождении — по их словам, для Соединенных Штатов подсудимый не представлял никакой угрозы, его действия были направлены исключительно против правительства Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Индии Балвандер Сингх находится под арестом с 2013 года, в ноябре прошлого года он уже дал признательные показания.

По признанию самого Сингха, он поставлял «оборудование, которое использовалось для террористической деятельности» индийским сепаратистам в штат Пенджаб. В частности, системы ночного видения.