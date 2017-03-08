Владивосток, 8 марта, 2017, 06:15 — ИА Регнум. С Международным женским днём 8 марта представительниц слабого пола поздравил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он подчеркнул, что женщины — настоящая драгоценность ДФО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

«Сегодня Дальний Восток — это динамично развивающийся регион, территория больших возможностей и перспектив. Здесь успешно реализуются важные федеральные целевые программы и уникальные проекты, экономика становится сильнее, а жизнь — комфортней. Но настоящей драгоценностью всего региона всегда оставались Вы — красивые, сильные и мудрые женщины», — отметил Юрий Трутнев.

Он уверен, что благодаря поддержке и любви женщин получится воплотить все намеченные планы и сделать Дальний Восток территорией будущего.

«Одного дня в году недостаточно, чтобы рассказать Вам о том, как мы ценим все то, что вы для нас делаете. Вам удается достигать невероятного баланса и создавать уют, быть успешными в работе, активно участвовать в общественной жизни, и никогда не забывать о семье», — также подчеркнул в своём поздравлении полномочный представитель президента.

Женщинам он пожелал душевного тепла и радости, добра и здоровья, счастья и благополучия.