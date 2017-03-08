Сеул, 8 марта, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Суд над вице-президентом корпорации Samsung Ли Чжэ Ёном и четырьмя другими высокопоставленными руководителями компании назначен на 9 марта, им выдвинуто обвинение в коррупции, передает Associated Press.

Wikimedia Вице-президент корпорации Samsung Ли Чжэ Ён

Прокуроры заявляют, что вице-президент Samsung коррумпировал близкое окружение президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

В частности, в документах прокуратуры утверждается, что Ли Чжэ Ён и его помощники использовали корпоративные средства компании Samsung для покупки дорогих лошадей для дочери Цой Сун Силь, подруги президента Южной Кореи.

По версии следствия, всего руководство Samsung должно было заплатить компаниям, подконтрольным Цо Сун Силь, 43,3 млрд вон ($38 млн).

В результате «дружбы» руководства компании с ближним кругом президента Пак Кын Хе корпорации Samsung удалось добиться сделки по слиянию Samsung C&T с Cheil Industries и облегчения передачи власти в самой корпорации к Ли Чжэ Ёну.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля суд центрального округа Сеула выдал ордер на арест вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна. Вице-президент корпорации ожидает суда в тюрьме города Йыван.