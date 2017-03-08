Петропавловск-Камчатский, 8 марта, 2017, 04:49 — ИА Регнум. В столице Камчатки пользуется большой популярностью акция местных предпринимателей «Букет напрокат на 8 марта». В рамках акции организаторы привозят женщинам букет из 101 розы на 10 минут, в течение которых можно сделать множество фотографий, передает корреспондент ИА REGNUM.

vesnazajchenko Девушка с цветами

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«Хотите, чтоб ревновал бывший парень или завидовали подруги? Специально для вас привезем шикарный букет из 101 розы. У вас будет 10 минут, чтобы сделать столько фото, сколько вы захотите», — говорится в объявлении, которое появилось в социальных сетях еще в начале марта.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM предприниматели, проводящие акцию, 7 марта только в Петропавловске-Камчатском они выполнили несколько десятков заказов.

«Сегодня также придется много поездить. На утро больше 10 заявок. Есть и на завтра. Возим по разным адресам сразу три больших букета», — сказали собеседники агентства.

Услуга стоит 1000 рублей за 10 минут с букетом. За 300 дополнительных рублей привозят и коробку хороших конфет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке десятки предпринимателей, заказавших к 8 марта голландские тюльпаны и другие цветы у одной из московских фирм, остались без денег и без товара.