Никосия, 8 марта, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что переговоры по мирному урегулированию с Северным Кипром снова находятся на грани срыва, передает Reuters.

Muratsahan Турецкая республика Северный Кипр

В ходе интервью греческому телевидению Анастасиадис возложил ответственность за остановку переговоров на турецкую сторону — по его словам, это связано с референдумом по конституционной реформе, который будет проходить в Турции в апреле.

«Было бы более честным (для лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи — прим. ИА REGNUM ) прямо сказать, что нужно прекратить переговоры до тех пор, пока референдум не завершится», — считает президент Кипра.

Тем не менее, в прошлом месяце в качестве предлога для остановки переговоров лидер турок-киприотов назвал решение кипрского парламента, согласно которому школьники Кипра теперь будут отмечать день референдума 1950 года по «энозису», воссоединению с Грецией.

По словам Анастасиадиса, он сам считает референдум, который стал одной из причин разделения острова, ошибкой. Однако «это не должно быть оправданием для того, чтобы Акинчи оставил переговоры».

Напомним, Кипр де-факто является разделенным на две части с 1974 года, в результате образования «Турецкой республики Северный Кипр» после вторжения войск Турции в ответ на попытку объединения Кипра с Грецией. Турецкая часть Кипра не признана международным сообществом, однако никак не управляется центральным правительством в Никосии и поддерживается Турцией.

От переговоров по Кипру в январе текущего года многие ждали «исторического» решения об объединении островного государства. Несмотря на заявления дипломатов о «значительном прогрессе», этого не произошло.