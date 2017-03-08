Маккейн: «Я не могу утверждать, но WikiLeaks связана с Россией»
Вашингтон, 8 марта, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Глава комитета сената США по вооружённым силам Джон Маккейн по-прежнему уверен в связях WikiLeaks с Россией, однако не располагает доказательствами в подтверждение своих убеждений.
«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks имела связи с Россией», — заявил сенатор-республиканец, отвечая на вопросы журналистов.
По мнению Маккейна, Соединённым Штатам предстоит сделать ещё очень многое для обеспечения своей кибербезопасности. «Если хакеры смогли взломать ЦРУ, то они могут проникнуть куда угодно», — констатировал он.
Давать оценку действиям самого ЦРУ, способного проникать куда угодно путём взлома электронных устройств, о чём стало известно из публикаций WikiLeaks, американский сенатор не стал.
Напомним, 7 марта портал WikiLeaks опубликовал около 9 тысяч секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети американского Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии.
Из документов следует, что спецслужбы имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищённых мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram. В ближайшее время WikiLeaks обещает опубликовать новые документы на эту тему.
Читайте также: Павел Дуров объяснил, как ЦРУ читает переписку из мессенджеров