Вашингтон, 8 марта, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Глава комитета сената США по вооружённым силам Джон Маккейн по-прежнему уверен в связях WikiLeaks с Россией, однако не располагает доказательствами в подтверждение своих убеждений.

Coentor WikiLeaks, настенные граффити

«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks имела связи с Россией», — заявил сенатор-республиканец, отвечая на вопросы журналистов.

По мнению Маккейна, Соединённым Штатам предстоит сделать ещё очень многое для обеспечения своей кибербезопасности. «Если хакеры смогли взломать ЦРУ, то они могут проникнуть куда угодно», — констатировал он.

Давать оценку действиям самого ЦРУ, способного проникать куда угодно путём взлома электронных устройств, о чём стало известно из публикаций WikiLeaks, американский сенатор не стал.

Напомним, 7 марта портал WikiLeaks опубликовал около 9 тысяч секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети американского Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии.

Из документов следует, что спецслужбы имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищённых мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram. В ближайшее время WikiLeaks обещает опубликовать новые документы на эту тему.

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