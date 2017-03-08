Чильпансинго-де-лос-Браво, Мексика, 8 марта, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Полиция мексиканского штата Герреро сообщила об обнаружении 13 мешков с расчлененными человеческими телами, передает Associated Press.

(сс) Thomas Quine Кровавая драма

Мешки с человеческими останками были обнаружены полицией на обочине дороги в поселке Чилапа, возле воодоочистной станции.

Известно, что останки принадлежат шести погибшим. Опознание пока не проводилось. Также сообщается, что за день до обнаружения страшной находки в штате также были найдены останки десяти человек.

По предварительной информации, все погибшие стали жертвами «криминальной войны», которая ведется в штате Герреро за контроль над плантациями опиумного мака.

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