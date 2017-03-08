Москва, 8 марта, 2017, 04:02 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 7 марта подтверждено шесть нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано шесть нарушений в провинциях Дамаск (1), Латакия (1) и Хама (4)"Ю, — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 15 нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама и Деръа, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам ни одного факта нарушения российской стороной подтверждёно не было.

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В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Батабу и Текад провинции Алеппо. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1319.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. За сутки подписано шесть заявочных листов. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 127.

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Под контроль правительственных войск Сирии за сутки перешло 90,4 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 2824 квадратных километров территории, от формирований террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождёны 124 населённых пункта.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введен в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.