Оттава, 8 марта, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Правительство Канады ожидает роста нелегальной миграции с территории Соединенных Штатов в связи с установлением теплой погоды, передает Reuters.

ankakay Флаг на границе Канады и США

Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл, сообщил, что пограничная служба предоставила правительству «несколько сценариев» того, как в ближайшее время будет развиваться ситуация на канадско-американской границе.

«Мы очень внимательно следим за этим», — сообщил Гудэйл.

Тем не менее, министр пока не смог пояснить, что именно планируется в случае резкого «наплыва» беженцев в страну.

По данным Управления пограничной службы Канады, число нелегальных мигрантов, проникающих в страну через границу с США, увеличилось боле чем в три раза. Так, в январе этого года через границу в провинции Квебек прошло 452 нелегальных мигранта по сравнению со 137 мигрантами в январе 2016 года.

В основном беженцами в Канаду из США являются выходцы из Африки и Ближнего Востока, которые «напуганы» планами президента Дональда Трампа в отношении ограничения нелегальной миграции.

Тем не менее, согласно заявлениям премьер-министра Канады Джастина Трюдо, страна продолжит принимать беженцев из Соединенных Штатов, несмотря на значительное увеличение их количества.

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