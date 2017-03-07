Мале, 8 марта, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Правительство Мальдивских островов опровергло информацию о продаже Саудовской Аравии 26 островов атолла Фаафу, передает Reuters.

Îles-océan-indien.com Атолл Фаафу

Планы правительства Мальдив в отношении островов в прошлом месяце были подвергнуты критике оппозицией, заявившей, что саудиты намерены «оккупировать» атолл Фаафу. Жители атолла уже заявили, что готовы к организации протестов.

Президент Мальдив Абдулла Ямэн категорически опроверг, что острова были «проданы» Саудовской Аравии или иностранному бизнесу.

«Администрация категорически опровергает утверждения о том, что атолл был продан иностранному юридическому лицу», — говорится в заявлении президента .

Тем не менее, президент подтвердил, что правительство намерено совместно с бизнесом Саудовской Аравии осуществить «многомиллиардный инвестиционный проект», включающий строительство жилых комплексов, туристических курортов и аэропортов.

Также сообщается, что в этом месяце на Мальдивы с визитом намерен прибыть король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд.