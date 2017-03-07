Вашингтон, 8 марта, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в марте прибудет в Соединенные Штаты для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает Reuters.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади

По словам представителя Белого дома Шона Спайсера, визит аль-Абади запланирован во второй половине месяца, после 19 марта. Более подробной информации о предстоящем визите не сообщается.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял новую версию «антимигрансткого указа», согласно которой граждане Ирака, включая высшее руководство страны, имеют право на въезд в Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, новый иммиграционный указ Трампа, подписанный 6 марта, вводит временный запрет на въезд в США гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана. В предыдущем указе, отмененном судом, в списке также был Ирак, который теперь вычеркнут.

Также своим указом Трамп на 120 дней приостановил программы приема беженцев в США. Но, в отличие от предыдущего указа, эта мера не касается тех, кого уже приняли или обязались принять в страну.