Бейрут, 8 марта, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Две точки по обмену валюты в Бейруте были закрыты следователями по подорению в направлении денег боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По информации следствия, обменники передали террористической организации примерно $20 млн.

Сообщается, что по делу были задержаны два человека, в настоящий момент ведется сбор дополнительных доказательств.

Напомним, Ливан, который граничит с охваченной войной Сирией, ведет борьбу против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своей территории. В ближневосточной республике, которая приняла на себя основную массу беженцев из Сирии, регулярно происходят теракты и нападения исламистов.