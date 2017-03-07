Неаполь, Италия, 8 марта, 2017, 00:41 — ИА Регнум. 8 марта на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2016/17 между командами «Наполи» и «Реал» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «сливочных».

Sscnapoli.it Игроки «Наполи»

На 24-й минуте матча бельгийский скоростной форвард Дрис Мертенс открыл счет в матче ударом с острого угла в дальнюю шестерку после паса в касание от Марека Гамшика — 1:0.

В начале второго тайма капитан мадридского клуба Серхио Рамос сравнял счет ударом головы после подачи Тони Крооса — 1:1.

Через 5 минут защитник оформил дубль ударом со второго этажа — 1:2. Ассистом отметился Тони Кроос.

На 2-й добавленной минуте испанский форвард Альваро Мората забил третий мяч в ворота «неаполитанцев» с добивания в пустые ворота — 1:3.

Статистика матча («Наполи"/"Реал»)

Удары 13/13

Удары в створ 1/6

Владение 55%/45%

Фолы 17/8

Составы на матч:

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Аллан, Гамшик, Диавара, Кальехон, Мертенс, Иньсинье.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Бейл.

Главный арбитр матча: Джюнейт Чакыр.

Предупреждения: Аллан — 55, Диавара — 89.

Голы: Мертенс 24 — 1:0, Рамос 52 — 1:1, Рамос 57 — 1:2, Мората 90+2 — 1:3.