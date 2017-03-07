Капитан «сливочных» Серхио Рамос выбил «Наполи» из розыгрыша ЛЧ
Неаполь, Италия, 8 марта, 2017, 00:41 — ИА Регнум. 8 марта на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2016/17 между командами «Наполи» и «Реал» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «сливочных».
На 24-й минуте матча бельгийский скоростной форвард Дрис Мертенс открыл счет в матче ударом с острого угла в дальнюю шестерку после паса в касание от Марека Гамшика — 1:0.
В начале второго тайма капитан мадридского клуба Серхио Рамос сравнял счет ударом головы после подачи Тони Крооса — 1:1.
Через 5 минут защитник оформил дубль ударом со второго этажа — 1:2. Ассистом отметился Тони Кроос.
На 2-й добавленной минуте испанский форвард Альваро Мората забил третий мяч в ворота «неаполитанцев» с добивания в пустые ворота — 1:3.
Статистика матча («Наполи"/"Реал»)
Удары 13/13
Удары в створ 1/6
Владение 55%/45%
Фолы 17/8
Составы на матч:
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Аллан, Гамшик, Диавара, Кальехон, Мертенс, Иньсинье.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Бейл.
Главный арбитр матча: Джюнейт Чакыр.
Предупреждения: Аллан — 55, Диавара — 89.
Голы: Мертенс 24 — 1:0, Рамос 52 — 1:1, Рамос 57 — 1:2, Мората 90+2 — 1:3.