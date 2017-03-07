Киев, 8 марта, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Посольство США и представительство Европейского союза на Украине приветствуют решение суда в Киеве об аресте бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова. Об этом говорится в совместном заявлении, распространённом пресс-службой американского дипведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Stanislav Baranets Роман Насиров

«Мы приветствуем судебные решения, принятые утром 7 марта, но отмечаем, что события последних дней подтверждают необходимость иметь специализированный антикоррупционный суд», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что «достижение успеха в борьбе против коррупции является критически важным для Украины — как для выполнения народных требований Майдана, так и для привлечения прямых иностранных инвестиций, необходимых для развития украинской экономики».

Как передавало ИА REGNUM, Роман Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины «Злоупотребление служебным положением, повлёкшее тяжкие последствия».

По версии следствия, глава ГФС, действуя в интересах депутата Верховной рады VIII созыва Александра Онищенко, поручил главам местных органов фискальной службы принимать решения о рассрочке налогового долга трёх организаций — ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

2 марта чиновник был задержан, а 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста на два месяца. Роман Насиров был отстранён от должности главы ГФС, в настоящее время обязанности главы ведомства исполняет его заместитель Мирослав Продан.