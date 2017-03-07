Лондон, 8 марта, 2017, 00:38 — ИА Регнум. 8 марта на стадионе «Эмирейтс Стэдиум» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2016/17 между командами «Арсенал» и «Бавария». Матч завершился со счетом 1:5 в пользу «мюнхенцев».

Fcbayern.com «Арсенал» vs «Бавария» — 1:5

На 20-й минуте матча форвард сборной Англии Тео Уолкотт открыл счет в матче пушечным ударом с острого угла с близкого расстояния — 1:0.

В начале второго тайма польский таранный форвард Роберт Левандовски сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки в левый нижний угол — 1:1.

На 68-й минуте матча голландский вингер Арьен Роббен воспользовался ошибкой защитника «канониров» и вывел немцев вперед точным ударом в дальний угол — 1:2.

Через 10 минут бразилец Дуглас Коста забил третий мяч на «Эмирейтс» после сольного прохода с центра поля, попутно убрав на замахе защитника — 1:3.

На 80-й минуте матча лидер сборной Чили Артуро Видаль забил 9-й мяч «Баварии» в ворота «Арсенала» «парашютом» через вратаря — 1:4. Ассистом отметился Хаби Алонсо.

Через 5 минут хавбэк оформил дубль и довел счет до хоккейного ударом по пустым воротам после ассиста Дугласа Косты — 1:5.

Статистика матча («Арсенал"/"Бавария»)

Удары 10/16

Удары в створ 3/7

Владение 43%/57%

Фолы 13/10

Фатальные 10 мячей «Баварии» выбили лондонский «Арсенал» из розыгрыша Лиги Чемпионов 2016/17.

Составы на матч:

«Арсенал»: Оспина, Косьелни, Монреаль, Мустафи, Беллерин, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен, Жиру, Санчес, Уолкотт.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Алаба, Рибери, Роббен, Алонсо, Алькантара, Видаль, Левандовски.

Главный арбитр матча: Тасос Сидииропулос.

Предупреждения: Уолкотт — 39, Алаба — 39, Мартинес — 44, Окслейд-Чемберлен — 61, Джака — 79.

Удаления: Косьелни — 53.

Голы: Уолкотт 20 — 1:0, Левандовски (пен) 55 — 1:1, Роббен 68 — 1:2, Коста 78 — 1:3, Видаль 80 — 1:4, Видаль 85 — 1:5.