Москва, 8 марта, 2017, 00:30 — ИА Регнум. В настоящий момент переговоры с Арменией приостановлены, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время выступлении в Дипломатической академии МИД России.

По его словам, армянская сторона не идет на переговоры: «Мы предложили продолжить субстантивные переговоры, однако армянская сторона не пошла на это. 2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы. Мы также предлагали продолжить переговоры после этой даты», — цитирует азербайджанского министра агентство АПА.

В интервью агентству после выступления в Дипакадемии, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что стороны нагорно-карабахского конфликта не смогли прийти к соглашению по основным аспектам, Мамедъяров отметил, что в процессе переговоров с Арменией есть открытые вопросы.

«Вчера мы с министром иностранных дел России провели широкие обсуждения. Прозвучали некоторые мнения. В Армении 2 апреля пройдут парламентские выборы. После этого мы снова вернемся к вопросу. Есть некоторые вопросы, по которым мы не можем прийти к согласию. Это вопросы, которые и раньше оставались открытыми. Новых вопросов нет», — сказал глава МИД Азербайджана.

Он также проинформировал, что в ближайшем будущем по инициативе России состоится трехсторонняя встреча на уровне министров. Для того чтобы эта встреча дала результаты, по мнению Мамедъярова, необходимо подождать проведения парламентских выборов в Армении. «Это важно для недопущения политизации вопроса», — считает дипломат.

Комментируя последние обострения на линии соприкосновения азербайджанских и карабахских войск, азербайджанский министр подчеркнул, что напряженность показывает, что этот конфликт должен быть урегулирован, в переговорном процессе обязательно должен быть достигнут прогресс.

«Следует провести субстантивные переговоры. Российская сторона осознает это. Официальная Москва хочет проведения переговоров. Однако речь здесь идет о политической воле Еревана. Армянская сторона должна продемонстрировать волю, выведя свои войска с азербайджанских земель», — сказал Мамедъяров.

Комментируя заявление главы МИД Азербайджана о приостановке переговоров, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что Азербайджан последовательно торпедирует претворение в жизнь венских и петербуржских договоренностей.

«Азербайджан последовательно торпедирует претворение в жизнь венских и петербуржских договоренностей, направленных на создание необходимых условий для переговоров. Более, Баку преднамеренно наращивает напряжение в зоне конфликта», — цитирует Балаяна news.am.

Между тем 7 марта стало известно, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) 11 марта совершат визит в Азербайджан.

Позже в марте ожидается визит посредников в Армению.