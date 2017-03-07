В женской баскетбольной Евролиге три российских клуба начали 1/4 с побед
Екатеринбург, 8 марта, 2017, 00:16 — ИА Регнум. Результаты первых матчей российских клубов в четвертьфиналах женской баскетбольной Евролиги, сыгранных 7 марта.
Баскетбол
- [[[flag-ru]]] УГМК (Екатеринбург) — [[[flag-it]]]«Скио» (Италия) 92:47 (26:10 24:21 18:10 24:6)
- [[[flag-ru]]] «Динамо» (Курск) — [[[flag-fr]]] «Бурж» (Франция) 76:71 (17:25 15:18 21:16 23:12)
- «[[[flag-ru]]] Надежда» (Оренбург) — [[[flag-cz]]] УСК Прага (Чехия) 80:57 (18:12 23:18 20:12 19:15)
Ответные матчи ¼ финала пройдут 10 марта. Россиянки проведут их в гостях.