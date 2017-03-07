Карсон-Сити, США, 7 марта, 2017, 23:59 — ИА Регнум. В США гражданина Индии, связанного с террористическими организациями, могут приговорить к 15 годам лишения свободы, 7 марта сообщает Associated Press.

George Hodan Арест

Житель штата Невада Балвиндер Сингх предстал перед федеральным судом в городе Рино.

Сингх сознался в участии в террористических организациях и планировании терактов в Индии на границе с Пакистаном.

Представители прокуратуры сообщили, что подсудимый входил в две террористические организации, которые стремятся к созданию независимого государства в регионе Пенджаб.

Сингх пытался скрыться в Сан-Франциско, использовал поддельные документы, чтобы избежать преследования индийских властей.

Адвокаты подсудимого утверждают, что его пытали индийские чиновники и он никогда не представлял угрозы для Соединенных Штатов.

Напомним, федеральный Суд в городе Рино должен вынести решение по делу Сингха 7 марта, после полудня.