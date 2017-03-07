Париж, 8 марта, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Неизвестные браконьеры проникли на территорию зоопарка Туари во Франции (к западу от Парижа), где убили белого носорога по кличке Винс и отпилил у него рог. Об этом 7 марта сообщают французские СМИ.

Gaby59 Белый носорог

Сообщается, что браконьеры сломали ограду зоопарка и добрались до строения, в котором содержался носорог Винс. Далее они взломали двери в помещение, где содержалось животное.

Жертвой браконьеров стал молодой носорог Винс которому исполнилось всего четыре года (белые носороги живут 40−50 лет). В зоопарк Туари он попал всего два года назад. Известно, что Винс принадлежал к подвиду южных белых носорогов, которые обитали в Южной Африке, на территории таких современных стран как ЮАР, Намибия Зимбабве.

В XIX веке южный белый носорог был практически полностью уничтожен. Сейчас поголовье этих животных не превышает 20 тысяч.

Пресс-служба зоопарка Туари сообщает: «Они застрелили Винса и отпилили один из его рогов. На втором есть только следы пилы». По версии полиции преступников кто-то спугнул, или у них просто сломалась пила.

Труп несчастного животного был обнаружен сотрудницей зоопарка, которая ухаживает за белыми носорогами. В зоопарке Туари есть еще два белых носорога — 37-летняя Грейси и пятилетний Бруно. К счастью они не пострадали.

Полиция пока не сообщает о возможных версиях причин убийства белого носорога.