Встреча министров энергетики России и Турции пройдет 10 марта в Москве
Москва, 8 марта, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Министры энергетики России и Турции Александр Новак и Берат Албайрак встретятся в Москве 10 марта, сообщает RT.
Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы реализации проекта газопровода «Турецкий поток».
Напомним, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта обсудят двусторонние отношения, вопросы экономического сотрудничества, а также реализацию проектов по сооружению «Росатомом» первой турецкой АЭС «Аккую» и строительство газопровода «Турецкий поток».
Ранее президент России Владимир Путин подписал Закон о ратификации договора между Россией и Турцией, предусматривающего взаимную правовую помощь по уголовным делам и выдачу лиц для уголовного преследования. Текст закона опубликован 7 марта 2017 года на официальном портале правовой информации.