Москва, 8 марта, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Министры энергетики России и Турции Александр Новак и Берат Албайрак встретятся в Москве 10 марта, сообщает RT.

Gazprom.ru Алексей Миллер и генеральный директор Botas Мехмет Конук подписывают меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода «Турецкий поток». 1 декабря 2014 года

Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы реализации проекта газопровода «Турецкий поток».

Напомним, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта обсудят двусторонние отношения, вопросы экономического сотрудничества, а также реализацию проектов по сооружению «Росатомом» первой турецкой АЭС «Аккую» и строительство газопровода «Турецкий поток».

Ранее президент России Владимир Путин подписал Закон о ратификации договора между Россией и Турцией, предусматривающего взаимную правовую помощь по уголовным делам и выдачу лиц для уголовного преследования. Текст закона опубликован 7 марта 2017 года на официальном портале правовой информации.