Хьюстон, США, 8 марта, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо считает, что Российская Федерация заслуживает того, чтобы быть принятой в картель «автоматически», даже несмотря на то, что Москва постоянно заявляет о «неготовности» к такому шагу. Об этом 7 марта пишут «Известия».

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

«Всегда приятно слушать Александра Новака, я всегда с ним согласен, кроме одной вещи — в том, что Россия не готова вступить в ОПЕК. Я сказал ему потом, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического вступления в ОПЕК», — сказал Баркиндо.

Напомним, министр топлива и энергетики РФ Александр Новак возглавляет российскую делегацию на нефтяной конференции CERAWeek, которая проходит в Хьюстоне (штат Техас, США).

В ходе этой конференции Новак заявил, что Россия не рассматривает для себя вариант вступления в ОПЕК.

«На сегодняшний день, хочу прямо сказать, не рассматриваем вопрос вступления России в ОПЕК», — сказал Новак 6 марта в ходе своего выступления на конференции. Но при этом, российский министр подчеркнул, что Россия готова к взаимодействию со всеми нефтедобывающими странами

«Но наше взаимодействие со странами-экспортерами на данном этапе показало то, что есть необходимость и целесообразность взаимодействия стран с точки зрения кооперации, с точки зрения развития новых технологий», — сказал Новак.

Членами ОПЕК в настоящее время являются 13 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.