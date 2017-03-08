Воронеж, 8 марта, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Накануне Международного женского дня корреспонденты ИА REGNUM отправились в места, которые, пожалуй, меньше всего ассоциируются с женской работой — в СИЗО №1, исправительную колонию №2 Воронежа и в конвойное отделение Воронежского УФСИН. 12 марта сотрудники этих учреждений отмечают еще и профессиональный праздник.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Галина Ивановна Григорова — библиотекарь ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Воронежской области

«Ночь похожа на фронт»

Галина Ивановна Григорова работает в СИЗО №1 с 18 марта 1961 года. В 18 лет она стала инспектором оперативного отдела, или, как говорят в СИЗО, «работала в коридорах». В обязанности Галины Ивановны входил осмотр камер, сопровождение заключенных, их оформление и многое другое — зачастую сотрудников не хватало, поэтому выполнять приходилось разную работу. В 2008 году Галина Ивановна стала работать в отделе кадров, а в 2016 году перешла на должность библиотекаря СИЗО №1.

Анна Кумицкая ИА REGNUM «Каждый из нас становится таким, как тебя учат, какой у тебя наставник»

Гостей Галина Ивановна встречает блинчиками собственного приготовления. Как бы оправдываясь, говорит: «Я поленилась, надо было яблоки еще потереть, но по телевизору шла программа про детей, а я ее очень люблю». Проработав 56 лет с заключенными, Галина Ивановна смогла не потерять мягкости и доброты.

О начале работы

«Когда я пришла, то дорабатывали те, кто вернулся с фронта. И какие добрейшие были люди. Они меня окружили такой любовью! Было голодное время, и коллеги приносили мне угощения со словами: «У вас там девочка работает, на-ка, отнеси ей яблочек».

«Каждый из нас становится таким, как тебя учат, какой у тебя наставник. Я считаю, что даже свой характер формировала глядя на мою наставницу Марию Яковлевну Горожанкину. До этого я росла как былина в поле, а здесь я начала приглядываться. Она была внешне суровая, а внутри такое сердце было золотое».

Марина Каширская ИА REGNUM Концерт к 8 Марта в Управлении по конвоированию УФСИН России по Воронежской области

«Мало людей было, но так они тебя окружили любовью и заботой, что невозможно было куда-то уйти. Невозможно».

Про коллег и работу

«Мы ничего не могли сказать, но над нами могли издеваться в моральном плане как угодно. Четыре тысячи человек было. 30 лет в холоде, в сквозняках, в бетоне. А недостаток личного состава? Никто не шел, копейки получали. У нас плохие люди не приживутся. Не я одна задержалась тут, люди по 30 лет работают и по 35 лет. Служба тяжелая, но люди у нас со знаком качества. И моральное давление, и физические нагрузки, а ночь, если кто их испытал, в диком напряжении, так вообще похожа на фронт. Выдержать такое дорогого стоит».

Про сына

«Часто было — съезд на казарменное положение, и все равно, что у меня сыну на тот момент было пять лет, и я его одного оставляла. А как ты себя чувствуешь? И первое дело, когда подходила к дому с работу, смотрела в глаза первому встречному соседу — он мне ничего страшного не скажет? И в таком напряжении всегда. К примеру, я на оформлении, оформляю этап. Смена, может быть, и кончилась, а надо всех оформить. Ты не уйдешь домой. Слава богу, в таких случаях нам центральный РОВД помогал. Но бывало и в три часа пешком домой в Юго-западный район».

Про мужа

«С мужем познакомилась на открытии танцевальной площадки в военном городке. Подруга говорит, попробуй на белый танец кого-нибудь пригласи. Я высокая была, поэтому выбирала по росту. Потанцевали, смотрю, заприметил, две недели меня провожал, а я не знала, как его зовут. Он пробурчал, я не расслышала. Потом кто-то встречается: «А, Володька, привет». Я думаю: «А, Володька, значит». Так мы дружили весну, лето, осень. Хотя выбор был, добивались моей руки и сердца, что называется».

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы для сотрудниц УФСИН

«На второй год к ним приезжает двоюродный брат, который был прокурором Ярославля. А свекровь хотела, чтобы Володька быстрей женился. Ну и разговорились, матушка рассказала, что сын дружит с девочкой, которая работает в органах. Прокурор говорит: «Если в органах работает, значит, путевая». И это стало решающим моментом».

«Обычная служба, только с музыкой»

Младший инспектор первой категории группы комендантской службы Управления по конвоированию УФСИН России по Воронежской области, старший прапорщик внутренней службы Наталья Солнцева служит в управлении уже 13 лет. Она играет в оркестре, занимается музыкальным оформлением мероприятий, разводами караулов, построениями. В обычной службе — отвечает за контрольно-пропускной режим и составление графиков. Как она говорит сама: «Обычная служба, только с музыкой».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Нарушитель не пройдет!

В 2006 году Наталья получила титул Мисс УИС (уголовно-исполнительная система), участвует в кроссах и лыжных соревнованиях, где получает призовые места, несколько раз становилась лауреатом конкурса «Защитники Отечества».

О призвании и службе

«По основному образованию я учитель английского. В музыкальной школе училась по классу аккордеона, но не окончила. Потом просто работала на разных мероприятиях — свадьбах, банкетах. Профессионально я никогда особо этим не занималась, но опыт накопился большой. У меня есть наставник, Андрей Недоцук, дирижер нашего оркестра. Мы с ним познакомились на мероприятии, куда меня пригласили петь. Он уже в это время служил в оркестре в пожарной части, а здесь как раз нужен был оркестр. Ну и нас взяли как самодеятельных артистов, на должности, где можно нести службу, например, сутки через трое».

Марина Каширская ИА REGNUM Службу Наталья несет наравне со всеми — уже без праздничной прически и нарядов

«Специфика службы, конечно, есть. Нужно вставать по тревогам, ездить на стрельбы. Часто ездим стрелять из автомата, из пистолета. Этому пункту у нас управление очень большое внимание уделяет. Но все разъясняют, знакомят с техникой безопасности. Никто не говорит, конечно, «вот тебе пистолет — иди стреляй». Здесь же изучаем приемы борьбы, но применять их не приходилось. Бегать тоже мне приходилось только за детьми и за маршрутками».

О праздниках

«Есть у нас такая «благотворительная» деятельность — здесь, в конвойном управлении устраиваем «Новый год» для детей сотрудников почти всей нашей системы. Я пишу сценарий; есть ребята из служащих, которые могут быть и начальниками отделений, и отделов, но на протяжении многих лет на утренники наряжаются в мишек, зайцев, Дедов Морозов. В интернат ездим с этими же сказками, ну в школе для детей, если попросят, тоже выступаем. То есть мы не только сами этим занимаемся, но и других привлекаем. Мой муж (супруг Натальи служит в этом же управлении — прим. ИА REGNUM ) в этот Новый год был зайцем. И даже во Фрекен Бок когда-то наряжался».

Марина Каширская ИА REGNUM Обычная служба, только с музыкой

«С управлением культуры мы сотрудничаем, только вчера выступали в департаменте соцзащиты. Так что помимо службы поддерживаем связь с различными структурами, которые часто и в составе оркестра, и в составе ВИА нас приглашают».

Об отношении к женщинам на службе

«Сложный вопрос, потому что у нас в оркестре свои отношения. Меня там не воспринимают как женщину — я «свой пацан», потому что мы очень давно дружим семьями, и дети все вместе. На службе нормальное отношение, как сотрудников к сотрудникам. А вот знакомым, конечно, приходится объяснять, как, где и почему я в форме, а не просто выхожу где-то петь. Но это то же самое, что объяснять, почему ты пошел в парикмахеры, а не куда-то там еще. Для меня это норма жизни».

«Девочки более хитрые, парни — прямолинейные»

Еще одна героиня репортажа ИА REGNUM — старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны ФКУ ИК-2 УФСИН России по Воронежской области Ольга Тамбовцева. Она работает в исправительной колонии №2 уже девять лет. После окончания ветеринарного факультета, Ольга на работу в колонию пришла в качестве ветеринара. Вскоре должность сократили, а бывшего ветеринара перевели в кинологи. Сейчас Ольга Тамбовцева работает в охране колонии.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Работу свою он исполняет на совесть

Кинолог работает с восточно-европейской овчаркой по кличке Урфин. Это личная собака героини, которая живет у нее дома. Кроме него в доме живут еще две белые швейцарские овчарки Каспер и Ника. Каспер работает вместе с сестрой Ольги Тамбовцевой в воронежском МЧС, где ищет взрывчатку. Ника занимается цирковой акробатикой — с ней танцует дочь героини.

О первой собаке

«Любовь к собакам возникла в раннем детстве — еще на четвереньках ползала, а уже хотела собаку. Но мне не сразу разрешили завести собаку, поэтому сначала я гуляла с соседской, дрессировала ее. В 1996 году я завела свою собаку. Первое, чему я ее научила, — команда «ко мне». Я и сейчас всем советую, что это первое, чему нужно научить собаку. Я работаю только со своими собаками, поэтому с Урфином я провожу практически весь день».

Об отношении

«В целом негатива нет. Единственное, иногда, когда я не могу что-то сделать физически, в шутку говорят: «Вот, опять придется самим». Но если серьезно, коллеги всегда доброжелательно относятся. Я работаю здесь уже девять лет, и большинство сотрудников пришли уже позже меня, поэтому они не могут сказать, что это место не для женщины».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Урфин с хозяйкой Ольгой Тамбовцевой на службе

Анна Кумицкая ИА REGNUM Тренировки — чтобы не терять квалификацию

«Конечно, первое время было страшно осознать, что работаешь в колонии, но специфика охраны в том, что я не общаюсь с осужденными. Я обследую периметр на обнаружение следов побега, снаружи осматриваем, досматривает автомобили. Пока, к счастью, моей собаке не приходилось ни на кого нападать. И если честно, даже не хочется, чтобы пришлось».

О разнице между мальчиками и девочками

«Девочки более хитрые, подлизы, они добьются того, чего хотят, если не сразу, то какими-то обходными путями. Парни более прямолинейные. То есть, если он хочет, он будет идти, но если ему докажут, что нет, то он согласится и будет ждать, когда можно. Как и у людей, в принципе».