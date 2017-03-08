«Если в органах работает — значит, путевая!»
Воронеж, 8 марта, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Накануне Международного женского дня корреспонденты ИА REGNUM отправились в места, которые, пожалуй, меньше всего ассоциируются с женской работой — в СИЗО №1, исправительную колонию №2 Воронежа и в конвойное отделение Воронежского УФСИН. 12 марта сотрудники этих учреждений отмечают еще и профессиональный праздник.
«Ночь похожа на фронт»
Галина Ивановна Григорова работает в СИЗО №1 с 18 марта 1961 года. В 18 лет она стала инспектором оперативного отдела, или, как говорят в СИЗО, «работала в коридорах». В обязанности Галины Ивановны входил осмотр камер, сопровождение заключенных, их оформление и многое другое — зачастую сотрудников не хватало, поэтому выполнять приходилось разную работу. В 2008 году Галина Ивановна стала работать в отделе кадров, а в 2016 году перешла на должность библиотекаря СИЗО №1.
Гостей Галина Ивановна встречает блинчиками собственного приготовления. Как бы оправдываясь, говорит: «Я поленилась, надо было яблоки еще потереть, но по телевизору шла программа про детей, а я ее очень люблю». Проработав 56 лет с заключенными, Галина Ивановна смогла не потерять мягкости и доброты.
О начале работы
«Когда я пришла, то дорабатывали те, кто вернулся с фронта. И какие добрейшие были люди. Они меня окружили такой любовью! Было голодное время, и коллеги приносили мне угощения со словами: «У вас там девочка работает, на-ка, отнеси ей яблочек».
«Каждый из нас становится таким, как тебя учат, какой у тебя наставник. Я считаю, что даже свой характер формировала глядя на мою наставницу Марию Яковлевну Горожанкину. До этого я росла как былина в поле, а здесь я начала приглядываться. Она была внешне суровая, а внутри такое сердце было золотое».
«Мало людей было, но так они тебя окружили любовью и заботой, что невозможно было куда-то уйти. Невозможно».
Про коллег и работу
«Мы ничего не могли сказать, но над нами могли издеваться в моральном плане как угодно. Четыре тысячи человек было. 30 лет в холоде, в сквозняках, в бетоне. А недостаток личного состава? Никто не шел, копейки получали. У нас плохие люди не приживутся. Не я одна задержалась тут, люди по 30 лет работают и по 35 лет. Служба тяжелая, но люди у нас со знаком качества. И моральное давление, и физические нагрузки, а ночь, если кто их испытал, в диком напряжении, так вообще похожа на фронт. Выдержать такое дорогого стоит».
Про сына
«Часто было — съезд на казарменное положение, и все равно, что у меня сыну на тот момент было пять лет, и я его одного оставляла. А как ты себя чувствуешь? И первое дело, когда подходила к дому с работу, смотрела в глаза первому встречному соседу — он мне ничего страшного не скажет? И в таком напряжении всегда. К примеру, я на оформлении, оформляю этап. Смена, может быть, и кончилась, а надо всех оформить. Ты не уйдешь домой. Слава богу, в таких случаях нам центральный РОВД помогал. Но бывало и в три часа пешком домой в Юго-западный район».
Про мужа
«С мужем познакомилась на открытии танцевальной площадки в военном городке. Подруга говорит, попробуй на белый танец кого-нибудь пригласи. Я высокая была, поэтому выбирала по росту. Потанцевали, смотрю, заприметил, две недели меня провожал, а я не знала, как его зовут. Он пробурчал, я не расслышала. Потом кто-то встречается: «А, Володька, привет». Я думаю: «А, Володька, значит». Так мы дружили весну, лето, осень. Хотя выбор был, добивались моей руки и сердца, что называется».
«На второй год к ним приезжает двоюродный брат, который был прокурором Ярославля. А свекровь хотела, чтобы Володька быстрей женился. Ну и разговорились, матушка рассказала, что сын дружит с девочкой, которая работает в органах. Прокурор говорит: «Если в органах работает, значит, путевая». И это стало решающим моментом».
«Обычная служба, только с музыкой»
Младший инспектор первой категории группы комендантской службы Управления по конвоированию УФСИН России по Воронежской области, старший прапорщик внутренней службы Наталья Солнцева служит в управлении уже 13 лет. Она играет в оркестре, занимается музыкальным оформлением мероприятий, разводами караулов, построениями. В обычной службе — отвечает за контрольно-пропускной режим и составление графиков. Как она говорит сама: «Обычная служба, только с музыкой».
В 2006 году Наталья получила титул Мисс УИС (уголовно-исполнительная система), участвует в кроссах и лыжных соревнованиях, где получает призовые места, несколько раз становилась лауреатом конкурса «Защитники Отечества».
О призвании и службе
«По основному образованию я учитель английского. В музыкальной школе училась по классу аккордеона, но не окончила. Потом просто работала на разных мероприятиях — свадьбах, банкетах. Профессионально я никогда особо этим не занималась, но опыт накопился большой. У меня есть наставник, Андрей Недоцук, дирижер нашего оркестра. Мы с ним познакомились на мероприятии, куда меня пригласили петь. Он уже в это время служил в оркестре в пожарной части, а здесь как раз нужен был оркестр. Ну и нас взяли как самодеятельных артистов, на должности, где можно нести службу, например, сутки через трое».
«Специфика службы, конечно, есть. Нужно вставать по тревогам, ездить на стрельбы. Часто ездим стрелять из автомата, из пистолета. Этому пункту у нас управление очень большое внимание уделяет. Но все разъясняют, знакомят с техникой безопасности. Никто не говорит, конечно, «вот тебе пистолет — иди стреляй». Здесь же изучаем приемы борьбы, но применять их не приходилось. Бегать тоже мне приходилось только за детьми и за маршрутками».
О праздниках
«Есть у нас такая «благотворительная» деятельность — здесь, в конвойном управлении устраиваем «Новый год» для детей сотрудников почти всей нашей системы. Я пишу сценарий; есть ребята из служащих, которые могут быть и начальниками отделений, и отделов, но на протяжении многих лет на утренники наряжаются в мишек, зайцев, Дедов Морозов. В интернат ездим с этими же сказками, ну в школе для детей, если попросят, тоже выступаем. То есть мы не только сами этим занимаемся, но и других привлекаем. Мой муж (супруг Натальи служит в этом же управлении — прим. ИА REGNUM ) в этот Новый год был зайцем. И даже во Фрекен Бок когда-то наряжался».
«С управлением культуры мы сотрудничаем, только вчера выступали в департаменте соцзащиты. Так что помимо службы поддерживаем связь с различными структурами, которые часто и в составе оркестра, и в составе ВИА нас приглашают».
Об отношении к женщинам на службе
«Сложный вопрос, потому что у нас в оркестре свои отношения. Меня там не воспринимают как женщину — я «свой пацан», потому что мы очень давно дружим семьями, и дети все вместе. На службе нормальное отношение, как сотрудников к сотрудникам. А вот знакомым, конечно, приходится объяснять, как, где и почему я в форме, а не просто выхожу где-то петь. Но это то же самое, что объяснять, почему ты пошел в парикмахеры, а не куда-то там еще. Для меня это норма жизни».
«Девочки более хитрые, парни — прямолинейные»
Еще одна героиня репортажа ИА REGNUM — старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны ФКУ ИК-2 УФСИН России по Воронежской области Ольга Тамбовцева. Она работает в исправительной колонии №2 уже девять лет. После окончания ветеринарного факультета, Ольга на работу в колонию пришла в качестве ветеринара. Вскоре должность сократили, а бывшего ветеринара перевели в кинологи. Сейчас Ольга Тамбовцева работает в охране колонии.
Кинолог работает с восточно-европейской овчаркой по кличке Урфин. Это личная собака героини, которая живет у нее дома. Кроме него в доме живут еще две белые швейцарские овчарки Каспер и Ника. Каспер работает вместе с сестрой Ольги Тамбовцевой в воронежском МЧС, где ищет взрывчатку. Ника занимается цирковой акробатикой — с ней танцует дочь героини.
О первой собаке
«Любовь к собакам возникла в раннем детстве — еще на четвереньках ползала, а уже хотела собаку. Но мне не сразу разрешили завести собаку, поэтому сначала я гуляла с соседской, дрессировала ее. В 1996 году я завела свою собаку. Первое, чему я ее научила, — команда «ко мне». Я и сейчас всем советую, что это первое, чему нужно научить собаку. Я работаю только со своими собаками, поэтому с Урфином я провожу практически весь день».
Об отношении
«В целом негатива нет. Единственное, иногда, когда я не могу что-то сделать физически, в шутку говорят: «Вот, опять придется самим». Но если серьезно, коллеги всегда доброжелательно относятся. Я работаю здесь уже девять лет, и большинство сотрудников пришли уже позже меня, поэтому они не могут сказать, что это место не для женщины».
«Конечно, первое время было страшно осознать, что работаешь в колонии, но специфика охраны в том, что я не общаюсь с осужденными. Я обследую периметр на обнаружение следов побега, снаружи осматриваем, досматривает автомобили. Пока, к счастью, моей собаке не приходилось ни на кого нападать. И если честно, даже не хочется, чтобы пришлось».
О разнице между мальчиками и девочками
«Девочки более хитрые, подлизы, они добьются того, чего хотят, если не сразу, то какими-то обходными путями. Парни более прямолинейные. То есть, если он хочет, он будет идти, но если ему докажут, что нет, то он согласится и будет ждать, когда можно. Как и у людей, в принципе».