Осло, 8 марта, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Около 700 британских морских пехотинцев будут участвовать в учениях войск НАТО в Норвегии, сообщает Daily Star.

russiancouncil.ru Вооруженные силы Норвегии во время учений Cold Response 2009

По мнению издания, в ходе данных учений, которые должны стать «сигналом для Москвы», войска НАТО планируют освоить ведение боевых действий в «самых экстремальных условиях».

Кроме 700 солдат Королевской морской пехоты Великобритании в учениях примут участие несколько тысяч военнослужащих американской и норвежской армий. Издание указывает, что их совместные учения пройдут «на заднем дворе Владимира Путина».

В течении 10 суток батальоны НАТО будут готовится к «арктической войне» в горно-лесистой местности, где температура воздуха не поднимается выше — 10 °C. По мнению Daily Star, из-за «соседства 300 тысяч российских солдат» (!!!) непрерывно «растут опасения, что манёвры могут спровоцировать настоящий конфликт».

В учениях под названием Joint Viking примут участие авиация, вертолеты и наземная техника. Издание подчеркивает, что маневры призваны продемонстрировать России способность НАТО защитить Норвегию от «путинской агрессии».