Москва, 8 марта, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Акционерное общество «Роснефть» опровергло информацию о том, что вице-президент и руководитель службы безопасности компании Олег Феоктистов уволен с занимаемых должностей. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев 7 марта.

«Роснефть»

Ранее «Новая газета» со ссылкой на два независимых источника написала, что вице-президент — руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов уволен со своих должностей.

Генерал Олег Феоктистов ранее был заместителем руководителя Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ России. Примерно полгода назад он перешел на работу в «Роснефть». Там он возглавил службу безопасности компании и стал одним из её вице-президентов. На этой должности Феоктистов сменил выходца из МВД Василия Юрченко.

Ряд СМИ пишет о том, что именно Феоктистов, работавший в структурах ФСБ, занимался такими громкими коррупционными делами, как дело губернатора Кировской области Никиты Белых, и дело Сахалинского губернатора Александра Хорошавина, а также дело экс-руководителя антикоррупционного главка МВД России генерала Дениса Сугробова.

Кроме того, «Новая газета» утверждает, что Феоктистов был «организатором ареста» теперь уже бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября при вымогательстве взятки у руководства «Роснефти». По версии следствия, Улюкаев требовал от руководства «Роснефти» два миллиона долларов США за выдачу министерством заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

После задержания и помещения под домашний арест Улюкаев был снят со всех должностей. Своей вины он не признает.

Что касается Феоктистова и сообщений СМИ по поводу него, то пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире «Эха Москвы» заявил следующее: «Многие пишут… Но это бред. Бред».